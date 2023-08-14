Хавбек «Ростова» Глебов раскрыл цели команды на новый сезон

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов определил, какие цели стоят перед командой в сезоне-2023/2024.

«Не сказал бы, что у нас было неудачное начало сезона. Мы проиграли «Крыльям» и сыграли вничью с «Зенитом». Цели клуба — выигрывать в каждой игре и быть как можно выше. Было бы неплохо закончить на втором‑третьем месте», — приводит слова 23-летнего футболиста «Матч ТВ».

Добавим, в настоящее время «Ростов» находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе семь очков после четырёх игр. 19 августа жёлто-синие отправятся в гости к «Сочи».