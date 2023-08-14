105 болельщиков АЕКа и загребского «Динамо» были арестованы по обвинению в беспорядках

Греческий суд арестовал 105 болельщиков АЕКa и загребского «Динамо» по обвинению в организации беспорядков перед игрой квалификации Лиги чемпионов, сообщает newsbeast.gr.

Первоначально матч должен был состояться 8 августа в Афинах, а ответная игра — 15 августа в Загребе. Однако накануне, 7 августа, в столице Греции произошла массовая драка между болельщиками двух команд, в результате которой один человек погиб, восемь получили ранения. Игра в Афинах была перенесена на 19 августа.

Уточняется, что задержанные состоят из 102 хорватов, двух греков и одного албанца. Все они заявляют о своей невиновности. На данный момент греческие власти устанавливают лицо человека, совершившего убийство. До начала рассмотрения дела судом задержанные будут располагаться в 16 тюрьмах.