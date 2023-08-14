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Мать Роберто Манчини высказалась об уходе сына с поста главного тренера сборной Италии

Он работал на этой должности с 2018 года.
14 августа 2023 13:20
автор: Александр Поволоцкий

Мать итальянского специалиста Роберто Манчини отреагировала на уход сына с поста главного тренера национальной команды.

Под руководством 58-летнего наставника сборная стала чемпионом Евро-2020, обыграв в финале сборную Англии.

«Я узнала это от своей двоюродной сестры. Она позвонила мне некоторое время назад и сказала, что по телевизору показали, что Роберто подал в отставку. Я тоже была удивлена. Мы с Роберто никогда не говорим о его работе. Такими всегда были наши отношения. Наша забота в том, чтобы он он был здоров», — цитирует Марианну Манчини Calciomercato.com.

Добавим, помимо сборной Италии, Манчини тренировал «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Лацио» и «Фиорентину».

источник: Calcio Mercato
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