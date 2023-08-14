Агент Щенникова сообщил, что игрок может продолжить карьеру за границей

Агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, Сергей Пушкин высказался о возможных вариантах продолжения карьеры для своего клиента.

«Трансферное окно закрывается через месяц. Предложения есть — думаем, рассматриваем. У Георгия есть разные варианты продолжения карьеры. И в России, и за границей», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, летом Щенников покинул ЦСКА в связи с завершением контракта с московским клубом. В прошлом сезоне за армейцев он отыграл шесть матчей и не отличился результативными действиями. Он является трёхкратным чемпионом России.