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Агент Щенникова сообщил, что игрок может продолжить карьеру за границей

По окончании сезона-2022/2023 футболист стал свободным агентом.
14 августа 2023 13:24
автор: Глеб Шевяков

Агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, Сергей Пушкин высказался о возможных вариантах продолжения карьеры для своего клиента.

«Трансферное окно закрывается через месяц. Предложения есть — думаем, рассматриваем. У Георгия есть разные варианты продолжения карьеры. И в России, и за границей», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, летом Щенников покинул ЦСКА в связи с завершением контракта с московским клубом. В прошлом сезоне за армейцев он отыграл шесть матчей и не отличился результативными действиями. Он является трёхкратным чемпионом России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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