Вице-президент «Бешикташа» проведет в Москве переговоры по защитнику «Динамо» Сазонову

«Бешикташ» планирует подписать контракт с защитником московского «Динамо».

Как сообщает Sozcu, клуб из Стамбула хочет приобрести Сабу Сазонова. Вице-президент «Бешикташа» Серхан Четинсая уже отправился в Москву, чтобы обсудить с руководством клуба РПЛ потенциальный трансфер 21-летнего грузинского футболиста.

Отмечается, что «Динамо» запросило за Сазонова три миллиона евро. Контракт защитника с бело-голубыми истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне Саба провел три матча, не отметившись в них результативными действиями.