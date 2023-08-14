В «Оренбурге» заявили, что Куэро получил визу для выступления в России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что нападающий Джастин Куэро стал обладателем визы для выступления в России.

«Джастин должен прилететь в Россию на этой неделе. Его участие в матче с «Ахматом» под вопросом. Рабочую визу он получил», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что «горожане» возьмут 19-летнего футболиста в аренду у «Индепендьенте» с обязательным правом выкупа.

Добавим, в минувшем сезоне Куэро в составе «Индепендьенте» провёл пять матчей и отличился тремя результативными передачами. Также на его счету 22 игры и 16 забитых мячей за молодежную национальную команду Эквадора.