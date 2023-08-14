Ковальчук: «Зенит» уже не тот, взять очки в матче со «Спартаком» будет сложно

Олимпийский чемпион и двукратный победитель ЧМ по хоккею Илья Ковальчук поделился ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ сезона-2023/24 между «Зенитом» и «Спартаком».

«Очень интересно смотреть российскую лигу. На «Спартак» сейчас приятно смотреть. Нас ждет хороший матч, тем более «Зенит» сейчас тоже нуждается в очках. Я думаю, это будет интересная игра. «Зенит» уже не совсем тот. Ушли Малком, другие ребята, которые делали результат. Так что взять очки у «Спартака» будет не так просто», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Напомним, с 1999 по 2001 год Илья Ковальчук выступал за хоккейный клуб «Спартак», после чего перебраться в НХЛ в «Атланту Трэшерз».