Н’Дойе рассказал, при каком условии сборная Сенегала может провести матч с Россией 

Экс-форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе сообщил, что национальная команда Сенегала согласится провести товарищеский матч со сборной России только с разрешения ФИФА.

Ранее появилась информация, что РФС предложила Сенегальской федерации футбола организовать контрольную игру между сборными.

«Если ФИФА не будет блокировать России провести такой матч, то это возможно. Мы можем играть такой матч только с разрешения ФИФА. Мнение людей по этому поводу сказать не могу. Надо сначала получить разрешение ФИФА, потом уже можно говорить об этом», — приводит слова Н’Дойе «Матч ТВ».

Напомним, Н’Дойе играл в составе «Локомотива» на протяжении двух лет (2012-2014). Всего за московский клуб он провёл 68 матчей, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.