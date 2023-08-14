«Аль-Наср» может подписать бывшего одноклубника Криштиану Роналду 

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, «Аль-Наср» рассчитывает подписать 32-летнего футболиста в ближайшее время. Таким образом, испанец воссоединится с португальским нападающим Криштиану Роналду, с которым вместе выступал за «красных дьяволов».

Добавим, по окончании сезона-2022/2023 де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. Всего за манкунианцев он сыграл 545 матчей, пропустил 590 голов и сохранил ворота «сухими» в 190 встречах.