Агент Виллаш-Боаша оценил шансы португальского специалиста вернуться в РПЛ

Карлос Гонсалвеш, агент бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, ответил н вопрос о возможном возвращении его клиента в чемпионат России.

Напомним, португальский специалист находится без команды с февраля 2021 года, после увольнения из «Марселя».

«Может ли Андре вернуться в Россию? Нет, он взял паузу еще на один год и не будет тренировать в предстоящем сезоне», — заявил агент в интервью РБ Спорт.

45-летний Виллаш-Боаш был главным тренером «Зенита» с 2014 по 2016 год. Под его руководством санкт-петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2014/15.