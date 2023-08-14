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Агент Виллаш-Боаша оценил шансы португальского специалиста вернуться в РПЛ

Ранее он возглавлял «Зенит».
14 августа 2023 14:05
автор: Виталий Овсянников

Карлос Гонсалвеш, агент бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, ответил н вопрос о возможном возвращении его клиента в чемпионат России.

Напомним, португальский специалист находится без команды с февраля 2021 года, после увольнения из «Марселя».

«Может ли Андре вернуться в Россию? Нет, он взял паузу еще на один год и не будет тренировать в предстоящем сезоне», — заявил агент в интервью РБ Спорт.

45-летний Виллаш-Боаш был главным тренером «Зенита» с 2014 по 2016 год. Под его руководством санкт-петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2014/15.

источник: «РБ-Спорт»
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