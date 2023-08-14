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ЭКС признал верным решении судьи не назначать два пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями»

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.
14 августа 2023 14:20
автор: Александр Поволоцкий

Опубликовано решения экспертно-судейской комиссии РФС по двум эпизодам игры 2-го тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

По мнению экспертов ЭСК, Чебан правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 49-й минуте матча. Рука защитника Дугласа Сантоса находилась близко к телу в естественном положении. Он не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. .

Также решено признать правильным решении судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита» на 82-й минуте. Комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны Ду Кейроса в единоборстве за мяч с полузащитником «Крылья Советов» Никитой Салтыковым.

По мнению экспертов, хавбек сам инициировал контакт с ногой защитника.

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