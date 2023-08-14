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За защитника «Зенита» Нуралы Алипа поборются «Трабзонспор» и «Башакшехир»

Казахстанский футболист может перейти в турецкую Суперлигу.
14 августа 2023 14:20
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 августа, Sports Digitale в своих социальных сетях сообщает о том, что 23-летний защитник «Зенита» Нуралы Алип заинтересовал сразу два клуба из Турции.

Согласно данным источника, трансфер казахстанского футболиста интересен «Трабзонспору» и «Башакшехиру».

Ранее в «Зените» сообщали, что хотели бы получить 5 млн евро за защитника.

По данными СМИ, интерес турецких клубов связан с тем, что игроки из Казахстана больше не считаются легионерами в местной Суперлиге.

Напомним, 23-летний Алип стал игроком «Зенита» в феврале 2023 года. В текущем сезоне он провёл пять матчей в составе команды Сергея Семака.

источник: «Советский спорт»
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