Агент защитника «Зенита» Чистякова рассказал о восстановлении игрока от травмы

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова рассказал, когда игрок может вернуться в строй.

Напомним, что 29-летний футболист получил траму в первом тайме матча 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). Чистяков пропустил три последних матча «Зенита».

«Я думаю, есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со «Спартаком». Морально он себя хорошо чувствует изначально. Его состояние с каждым днем все лучше и лучше. Здесь такой момент: главное — раньше времени не выйти. Поэтому лучше все долечить как следует», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Андрея Талаева.

Добавим, что «Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 5-го тура РПЛ. Игра состоится 20 августа в Москве