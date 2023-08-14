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Агент защитника «Зенита» Чистякова рассказал о восстановлении игрока от травмы

Футболист является воспитанником клуба.
14 августа 2023 14:40
автор: Александр Поволоцкий

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова рассказал, когда игрок может вернуться в строй.

Напомним, что 29-летний футболист получил траму в первом тайме матча 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). Чистяков пропустил три последних матча «Зенита».

«Я думаю, есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со «Спартаком». Морально он себя хорошо чувствует изначально. Его состояние с каждым днем все лучше и лучше. Здесь такой момент: главное — раньше времени не выйти. Поэтому лучше все долечить как следует», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Андрея Талаева.

Добавим, что «Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 5-го тура РПЛ. Игра состоится 20 августа в Москве

источник: «Спорт-Экспресс»
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