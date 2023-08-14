ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Новичок «Сочи» Агбалака сравнил уровень футбола в России и Нигерии 

Футболист присоединился к российскому клубу в прошедшее межсезонье. 
14 августа 2023 14:28
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Сочи» Соломон Агбалака назвал причину, по которой принял решение продолжить карьеру в РПЛ и покинуть чемпионат Нигерии.

«Я верю, что переход в «Сочи» – это лучшая возможность для меня как для молодого игрока. Уверен, что клуб даст мне шанс развить свою карьеру. Футбол в России сильно отличается, здесь другой уровень, более конкурентный чемпионат», – приводит слова 19-летнего нигерийца «РБ Спорт».

Добавим, Агбалака перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Брод Сити» в июне 2023 года. В настоящее время он не выходил на поле в составе «барсов». Он сыграл 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу за молодежную сборную Нигерии до 20 лет.

источник: «РБ-Спорт»
Агент защитника «Зенита» Чистякова рассказал о восстановлении игрока от травмы
Футболист является воспитанником клуба.
14.08.2023 14:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Игрок ЦСКА Рядно рассказал, что не хватает команде на старте сезона-2023/2024
Московский клуб занимает третье место в РПЛ по итогам четырёх туров. 
14.08.2023 14:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
За защитника «Зенита» Нуралы Алипа поборются «Трабзонспор» и «Башакшехир»
Казахстанский футболист может перейти в турецкую Суперлигу.
14.08.2023 14:20
Футбол
автор: Виталий Овсянников
ЭСК признала верным решении судьи не назначать два пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями»
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.
14.08.2023 14:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Голкипер «Локомотива» Лантратов может быть вызван на ближайший сбор сборной России 
Об этом сообщил наставник вратарей национальной команды Виталий Кафанов. 
14.08.2023 14:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Виллаш-Боаша оценил шансы португальского специалиста вернуться в РПЛ
Ранее он возглавлял «Зенит».
14.08.2023 14:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Аль-Наср» может подписать бывшего одноклубника Криштиану Роналду 
Игроки вместе выступали за «Манчестер Юнайтед».
14.08.2023 13:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Н’Дойе рассказал, при каком условии сборная Сенегала может провести матч с Россией 
Ранее РФС предложил сенегальской команде принять участие в контрольной игре. 
14.08.2023 13:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.