Новичок «Сочи» Агбалака сравнил уровень футбола в России и Нигерии 

Защитник «Сочи» Соломон Агбалака назвал причину, по которой принял решение продолжить карьеру в РПЛ и покинуть чемпионат Нигерии.

«Я верю, что переход в «Сочи» – это лучшая возможность для меня как для молодого игрока. Уверен, что клуб даст мне шанс развить свою карьеру. Футбол в России сильно отличается, здесь другой уровень, более конкурентный чемпионат», – приводит слова 19-летнего нигерийца «РБ Спорт».

Добавим, Агбалака перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Брод Сити» в июне 2023 года. В настоящее время он не выходил на поле в составе «барсов». Он сыграл 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу за молодежную сборную Нигерии до 20 лет.