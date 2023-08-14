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Игрок ЦСКА Рядно рассказал, что не хватает команде на старте сезона-2023/2024

Московский клуб занимает третье место в РПЛ по итогам четырёх туров. 
14 августа 2023 14:37
автор: Глеб Шевяков

Защитник ЦСКА Михаил Рядно уверен, что армейцы нуждаются в новых трансферах для усиления своего состава.

«ЦСКА на старте сезона не хватает обоймы, потому что многие травмированы. Сейчас, наверное, чувствуется, что нужны новые подписания. Молодым игрокам ЦСКА дают шансы — надо их использовать. Чувствую, как растёт уверенность, стараюсь прогрессировать», – приводит слова 17-летнего футболиста «Чемпионат».

Добавим, Рядно является воспитанником академии ЦСКА. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл семь матчей, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 100 тысяч евро.

В настоящее время красно-синие располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять очков.

источник: Чемпионат.com
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