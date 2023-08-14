Стала известна дата медосмотра Арсена Захаряна для перехода в «Реал Сосьедад» 

Стало известно, когда состоится медицинский осмотр полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна для завершения перехода в «Реал Сосьедад».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, медосмотр пройдёт завтра, 15 августа.

Ранее главный тренер московского клуба Марцел Личка сообщил, что 20-летнего футболиста уже можно считать игроком испанского клуба.

Добавим, Захарян – воспитанник «Динамо». Всего за карьеру в стане бело-голубых он провёл 89 матчей, забил 19 голов и отдал 25 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.