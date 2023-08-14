Журналист Ортега: для Захаряна «Реал Сосьедад» может стать трамплином

Журналист Хосе Игнасио Ортега, работающий в испанском издании EFE, прокомментировал переход 20-летнего игрока «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

Спортивный обозреватель назвал российского полузащитника самым большим талантом из РПЛ за последние годы.

«Реал Сосьедад» — идеальное место для Захаряна. Там играл Антуан Гризманн, когда был молодым. С его физическими данными во Франции было сложно, а в Ла Лиге он стал звездной мирового масштаба. Это прекрасное решение для Захаряна. Надеюсь, что Сан-Себастьян станет для него трамплином. В «Сосьедаде» прекрасная атмосфера для развития Арсена. Дорасти до уровня Гризманна, конечно, будет непросто, но сделать важный шаг для своего развития — вполне», — сказал Ортега в интервью Metaratings.ru.

Добавим, Захарян является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять встреч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Всего за карьеру в стане бело-голубых он провёл 89 матчей, забил 19 голов и отдал 25 результативных передач.

Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.