Сперцян может разорвать сотрудничество с агентством, если не покинет летом «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может расторгнуть соглашение с агентством CAA Stellar в том случае, если не перейдёт в европейский клуб в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, 23-летний футболист не желает продолжать работать с организацией, если не сможет покинуть краснодарскую команду в ближайшее время. Сообщается, что по условиям сделки армянин должен присоединиться к команде из Европы этим летом.

Ранее появилась информация, что «Аякс» сделал предложение «быкам» по покупке хавбека в размере восьми с половиной миллионов евро, не учитывая бонусы.

Добавим, в сезоне-2023/2024 Сперцян в составе «Краснодара» сыграл пять матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал два ассиста.