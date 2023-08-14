Эракович — о потасовке в концовке игры с «Факелом»: мне это добавляет адреналина

Сербский футболист Страхиня Эракович, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, поделился эмоциями от потасовки в концовке матча 4-го тура чемпионата России против «Факела».

«Это произошло в пылу борьбы. Лично мне это добавляет адреналина. Но ничего плохого я сделать не хотел. Да собственно и не сделал. В последние минут пять на поле была достаточно нервная обстановка. Но мы постараемся сделать так, чтобы в дальнейшем такого не происходило и за результат волноваться не пришлось», — цитирует Эраковича «Матч ТВ».

Напомним, в конце игры «Зенит» - «Факел» при счёте 1:0 в пользу санкт-петербургского клуба, игрок воронежского клуба совершил фол, оставшийся незамеченным арбитром.

Далее Страхиня Эракович сыграл рукой в своей штрафной, однако судья Павел Шадыханов после просмотра видео не стал назначать пенальти, из-за фола со стороны футболиста «Факела», который произошёл раньше.

Игроки воронежского клуба пришли в ярость и набросились на судью и Эраковича, что привело к потасовке.