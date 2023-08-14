Легенда ЦСКА оценил результаты команды на старте РПЛ-2023/24

Советский футболист, экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил результаты красно-синих на старте чемпионата России.

«Старт сезона нормальный — три победы в четырех играх, девять очков из 12 возможных, это хорошо. Самое главное на старте сезона — быть вверху турнирной таблицы. Потому что если будешь внизу, то не выберешься оттуда. Игра радует, команда побеждает», - приводит «Газета.ru» слова Пономарева.

Этот результат (9 очков) позволяет ЦСКА занимать третье место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы сыграют в гостях против «Динамо». Матч пройдет 19 августа.

Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший максимальные 12 очков.