В «Реале Сосьедад» отреагировали на новость о скором медосмотре Арсена Захаряна 

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в данный момент не принадлежит «Реалу Сосьедад».

Ранее появилась информация, что во вторник, 15 августа, 20-летний футболист пройдёт медосмотр для завершения трансфера в испанскую команду.

«Захарян пока не принадлежит «Реалу Сосьедад», — приводит заявление клуба Ла Лиги «Матч ТВ».

Добавим, за свою карьеру в «Динамо» Захарян принял участие в 89 матчах, отметился 19 забитыми мячами и отдал 25 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.