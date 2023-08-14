«Реал» заплатит «Челси» 1 млн евро за аренду Кепы Аррисабалаги

Сегодня, 14 августа, журналист Relevo Мануэль Амор, сообщает о том, что мадридский «Реал» заплатит 1 млн евро лондонскому «Челси» за аренду испанского голкипера Кепы Аррисабалаги.

Ранее, «сливочные» официально объявили об аренде 28-летнего вратаря, который будет выступать в клубе Ла Лиги под номером 46.

В сделку не будет входить право выкупа голкипера, и в середине 2024 года Кепа вернётся в «Челси».

Напомним, испанец перешёл в лондонский клуб из «Атлетика» в августе 2018 года. С тех пор за «синих» он провёл 163 матча, пропустил 175 голов и сохранил свои ворота «сухими» в 59 встречах. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.