Орлов высказался о предстоящем матче РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов считает, что в матче 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» нет фаворита.

«Я не вижу фаворита в предстоящем российском классико. Шансы 50 на 50. Со стратегической точки зрения, думаю, «Зенит» устроит ничья в Москве. Хотя понятно, что на нее сине-бело-голубые играть не станут», – приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Добавим, очная встреча «Спартака» и «Зенита» пройдёт в воскресенье, 20 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена». В настоящий момент подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять очков. Питерский клуб находится на шестом месте с семью очками.