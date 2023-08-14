«Зенит» готов бесплатно доставить болельщиков в Москву на матч со «Спартаком»

«Зенит» организует бесплатный трансфер для своих болельщиков на матч 5-го тура чемпионата России со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

Как утверждает источник, питерский клуб предоставит фанатам автобусы для поездки в Москву на футбольную игру. Сообщается, что место в транспорте будет доступно тем болельщикам, у которых имеется действующий документ Fan ID и возможность купить билет на матч с красно-белыми.

Добавим, матч РПЛ «Спартака» и «Зенита» состоится в воскресенье, 20 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена». В настоящий момент подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять очков. Питерский клуб находится на шестом месте с семью очками.