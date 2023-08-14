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Президент «Реала Сосьедада» не может назвать сделку по переходу Захаряна закрытой

20-летний хавбек может остаться в «Динамо»?
14 августа 2023 16:08
автор: Максим Скороходов

Президент «Реала Сосьедада» Джокин Аперрибай высказался о трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Мы всё ещё работаем над этим, я не могу сказать больше. Если вы спросите меня, закрыта ли сделка, я отвечу, что нет. Нам ещё предстоит работа, посмотрим, сможем ли мы её сделать в ближайшее время», - приводит Marca слова президента испанской команды.

Ранее сообщалось, что клуб еще не утвердил окончательно контракт с самим игроком. Также гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что не решен вопрос перевода денежных средств в Россию, но будет учитываться опыт перехода полузащитника Николо Моро в итальянскую «Болонью».

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается, что за трансфер футболиста бело-голубые получат 12-13 млн евро.

источник: Marca
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