Президент «Реала Сосьедада» не может назвать сделку по переходу Захаряна закрытой

Президент «Реала Сосьедада» Джокин Аперрибай высказался о трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Мы всё ещё работаем над этим, я не могу сказать больше. Если вы спросите меня, закрыта ли сделка, я отвечу, что нет. Нам ещё предстоит работа, посмотрим, сможем ли мы её сделать в ближайшее время», - приводит Marca слова президента испанской команды.

Ранее сообщалось, что клуб еще не утвердил окончательно контракт с самим игроком. Также гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что не решен вопрос перевода денежных средств в Россию, но будет учитываться опыт перехода полузащитника Николо Моро в итальянскую «Болонью».

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается, что за трансфер футболиста бело-голубые получат 12-13 млн евро.