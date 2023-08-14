Егорычев оценил шансы «Урала» стать чемпионом России в сезоне-2023/2024 

Хавбек «Урала» Андрей Егорычев отреагировал на успешный старт команды в Российской Премьер-Лиге.

«Пока рано смотреть в таблицу. Да, мы идем в лидерах, но прошло только четыре тура. Спокойно готовимся к следующему матчу, идем от игры к игре. Верю ли я в чемпионство «Урала»? Это слишком громкие слова, не хочу отвечать на этот вопрос», — приводит слова 30-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, в настоящее время «Урал» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после четырёх матчей. 19 августа, екатеринбургский клуб сыграет на выезде с «Балтикой».