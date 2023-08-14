Бактиер Зайнутдинов заключил четырёхлетний контракт с «Бешикташем»

Хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ». Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, 25-летний футболист подписал трудовое соглашение со стамбульской командой на четыре года. Сообщается, что игрок будет получать в новом клубе заработную плату в размере 1,2 миллиона евро в год.

Добавим, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. В нынешнем сезоне за московскую команду он провёл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.