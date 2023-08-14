Андрей Егорычев оценил шансы «Урала» на титул в РПЛ

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о турнирном положении команды.

«Пока рано смотреть в таблицу. Да, мы идем в лидерах, но прошло только четыре тура. Спокойно готовимся к следующему матчу, идем от игры к игре. Верю ли я в чемпионство «Урала»? Это слишком громкие слова, не хочу отвечать на этот вопрос», - приводит слова Егорычева «Спорт-Экспресс».

Клуб из Екатеринбурга располагается на второй позиции в турнирной таблице, набрав 12 очков. В четвёртом туре РПЛ «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.