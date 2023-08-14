Колосков назвал слова Фонсеки о прекращении дел с Россией чушью, а его самого полоумным

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков от реагировал на призыв главного тренера «Лилля» Паулу Фонсеки, ранее возглавлявшего украинский «Шахтёр».

50-летний наставник призвал португальские клубы не продавать в Россию своих футболистов, последовав примеру «Сассуоло», отказавшему «Спартаку» в переговорах по Рожерио.

«Его слова не надо никак оценивать. Ну кто для нас какой-то тренер? Сколько в мире таких полоумных людей, которые выступают с различными инициативами и запретами по отношению к российскому спорту в целом и футболу в частности? Я понимаю, если бы выступил президент Федерации футбола Португалии и сказал что-то подобное. А это какое-то частное лицо, сказавшее чушь. Это не стоит внимания», - приводит РИА Новости слова Колоскова.

Под руководством Фонсеки «Шахтёр» трижды становился чемпионом Украины и столько же раз завоёвывал Кубок страны.