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Нападающий ЦСКА Чалов оценил своё новое прозвище 

Кличка связана с его забитыми мячами с 11-метровой отметки.
14 августа 2023 16:45
автор: Глеб Шевяков

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о шутках в его адрес по поводу его результативности в текущем сезоне в чемпионате России.

Отметим, 25-летний игрок записал на свой счёт в РПЛ четыре гола, которые все были забиты с пенальти.

«Меня стали называть Пеналду? Не обидно. Пусть попробуют сначала забить с пенальти. Когда забил три с «точки» в игре с «Ахматом» — это не так просто, как кажется», — приводит слова Чалова Sport24.ru.

Добавим, Чалов является воспитанником ЦСКА. Сезон-2021/2022 он проводил в аренде в составе швейцарского «Базеля». Он является обладателем Кубка и Суперкубка России. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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