Нападающий ЦСКА Чалов оценил своё новое прозвище 

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о шутках в его адрес по поводу его результативности в текущем сезоне в чемпионате России.

Отметим, 25-летний игрок записал на свой счёт в РПЛ четыре гола, которые все были забиты с пенальти.

«Меня стали называть Пеналду? Не обидно. Пусть попробуют сначала забить с пенальти. Когда забил три с «точки» в игре с «Ахматом» — это не так просто, как кажется», — приводит слова Чалова Sport24.ru.

Добавим, Чалов является воспитанником ЦСКА. Сезон-2021/2022 он проводил в аренде в составе швейцарского «Базеля». Он является обладателем Кубка и Суперкубка России. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.