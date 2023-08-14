Главный тренер «Барселоны» Хави дисквалифицирован на два матча

Главный тренер «Барселоны» Хави и нападающий Рафинья пропустят по два матча за удаления в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Хетафе», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство лиги не будет наказывать Хави за послематчевый комментарий о том, что такое количество добавленного времени – это позор.

Рафинья и Хави пропустят игры против «Кадиса» и «Вильярреала».

В матче первого тура действующие чемпионы Испании сыграли нулевую ничью с «Хетафе».