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Назван заработок Малкома в «Зените»

Этим летом 26-летний бразилец перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.
14 августа 2023 17:23
автор: Максим Скороходов

Стало известно, сколько вингер Филипе Малком заработал за четыре года, проведенных в «Зените»

По данным «РБ-Спорт», эта сумма составила около 20 млн евро с учетом бонусов. За первые три года Малком получил 12 млн евро без учета подъемных, которые составили 500 тысяч, и премиальных.

Затем Малком переподписал контракт, по которому за год он получил 6 млн евро, также ему выплатили 700 тыс. подъемными.

Как сообщает Transfermarkt, »Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 41,5 млн евро, а продал в «Аль-Хиляль» за 60 млн.

источник: «РБ-Спорт»
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