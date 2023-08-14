Назван заработок Малкома в «Зените»

Стало известно, сколько вингер Филипе Малком заработал за четыре года, проведенных в «Зените»

По данным «РБ-Спорт», эта сумма составила около 20 млн евро с учетом бонусов. За первые три года Малком получил 12 млн евро без учета подъемных, которые составили 500 тысяч, и премиальных.

Затем Малком переподписал контракт, по которому за год он получил 6 млн евро, также ему выплатили 700 тыс. подъемными.

Как сообщает Transfermarkt, »Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 41,5 млн евро, а продал в «Аль-Хиляль» за 60 млн.