Футболист «Крыльев Советов» Костанца высказался о возможности получить российское гражданство 

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца признался, что не против получить паспорт гражданина России в будущем и уже беседовал на эту тему со своим клубом.

«Клуб поговорил со мной о возможности получить российский паспорт. Для меня это не проблема. Если будет такая возможность, то хотел бы получить российский паспорт», — приводит слова 24-летнего игрока Sport24.ru.

Добавим, Костанца перешёл в «Крылья Советов» из «Шерифа» в январе 2022 года. В текущем сезоне за «крылышек» бразильский футболист провёл пять матчей и отличился одним забитым мячом.