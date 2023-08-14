«Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более 5 лет

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян все еще не договорился о сроке контракта с «Реал Сосьедад». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Испанский клуб предлагает 20-летнему россиянину соглашение на срок более 5 лет. При этом сторона футболиста считает, что это слишком долгосрочное соглашение.

Ранее сообщалось, что клуб еще не утвердил окончательно контракт с самим игроком. Также гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что не решен вопрос перевода денежных средств в Россию, но будет учитываться опыт перехода полузащитника Николо Моро в итальянскую «Болонью».

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается, что за трансфер футболиста бело-голубые получат 12-13 млн евро.