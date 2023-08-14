Украина требует наказать греческий «Арис» за антифашистские баннеры

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием наказать греческий «Арис» за антифашистский баннер, размещенный во время квалификационного матча Лиги конференций против киевского «Динамо».

Во время матча болельщики хозяев баннер с текстом «Разгромите нацистов «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), а также полотно с призывом «вышвырнуть нацистов из футбола».

Украинская ассоциация футбола потребовала внимательно рассмотреть данный эпизод и принять строгие меры в отношении нарушителей. Украинские чиновники также потребовали недопускать подобное впредь.

Встреча в Салониках завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.