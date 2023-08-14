Колосков назвал двух лучших легионеров в истории чемпионата России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков определил, кто является лучшими легионерами в истории Российской Премьер-Лиги.

«В российском футболе было много ярких иностранцев, в разное время каждый из них что‑то привносил в наш футбол. Если честно, то сложно выделить кого‑то одного. Наверное, назову Вагнера Лава и Халка. Они лучшие, на мой взгляд», — приводит слова 82-летнего функционера «РБ Спорт».

Напомним, Вагнер Лав на протяжении многих лет играл в составе ЦСКА. Халк в свою очередь выступал за питерский «Зенит».