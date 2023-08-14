ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Колосков назвал двух лучших легионеров в истории чемпионата России

В настоящий момент игроки не выступают в РПЛ. 
14 августа 2023 17:42
автор: Глеб Шевяков

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков определил, кто является лучшими легионерами в истории Российской Премьер-Лиги.

«В российском футболе было много ярких иностранцев, в разное время каждый из них что‑то привносил в наш футбол. Если честно, то сложно выделить кого‑то одного. Наверное, назову Вагнера Лава и Халка. Они лучшие, на мой взгляд», — приводит слова 82-летнего функционера «РБ Спорт».

Напомним, Вагнер Лав на протяжении многих лет играл в составе ЦСКА. Халк в свою очередь выступал за питерский «Зенит».

источник: «РБ-Спорт»
Украина требует наказать греческий «Арис» за антифашистские баннеры
Футбольные чиновники с Украины обратились в УЕФА.
14.08.2023 17:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более 5 лет
В команде футболиста не уверены в целесообразности такого контракта.
14.08.2023 17:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Футболист «Крыльев Советов» Костанца высказался о возможности получить российское гражданство 
Бразилец присоединился к самарской команде в начале прошлого года.
14.08.2023 17:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер «Барселоны» Хави дисквалифицирован на два матча
Главный тренер «Барселоны» Хави дисквалифицирован на два матча
Такое же наказание получил и нападающий каталонцев Рафинья.
14.08.2023 17:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Назван заработок Малкома в «Зените»
Назван заработок Малкома в «Зените»
Этим летом 26-летний бразилец перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.
14.08.2023 17:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий ЦСКА Чалов оценил своё новое прозвище 
Кличка связана с его забитыми мячами с 11-метровой отметки.
14.08.2023 16:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Колосков назвал слова Фонсеки о прекращении дел с Россией чушью, а его самого полоумным
Экс-наставник украинского «Шахтёра» призвал не покупать футболистов из РПЛ.
14.08.2023 16:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Андрей Егорычев оценил шансы «Урала» на титул в РПЛ
Клуб идёт на второй позиции в чемпионате.
14.08.2023 16:26
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бактиер Зайнутдинов заключил четырёхлетний контракт с «Бешикташем»
Игрок ЦСКА продолжит карьеру в чемпионате Турции.
14.08.2023 16:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.