Представитель Бабича прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак»

Представитель агентства PROMOESPORT, защищающий интересы защитника «Альмерии» Срджана Бабича, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

Ранее появилась информация, что московский клуб предложил за серба пять миллионов евро. В случае заключения сделки, он будет получать полтора миллиона евро за сезон в столичной команде.

«Да, такая возможность перехода существует, но еще ничего не решено», — приводит слова агента «Евро-Футбол.ру».

Добавим, Бабич играет в составе «Альмерии» с июля прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл за испанский клуб один матч и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в три с половиной миллиона евро.