Тарханов допустил, что судья может спровоцировать драку в матче «Спартак» - «Зенит»

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов допустил, что действия арбитров могут спровоцировать драку в матче красно-белых против «Зенита» в 5-м туре РПЛ, наподобие той, что произошла в прошлом розыгрыше Кубка России, когда были удалены шесть футболистов.

«Судья должен держать все в своих руках. Если он будет допускать ошибки в одну или другую сторону, то все может быть. Судья может спровоцировать драку, а может и не спровоцировать», - приводит «Спорт день за днем» слова Тарханова.

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится 20 августа на «Открытие Банк Арене», судейская бригада на игру не объявлена.

На данный момент московская команда набрала 9 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, а петербуржцы с 7 очками располагаются на шестой строчке.