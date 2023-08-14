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Стипиди раскритиковал выступления Сарвели и Пиняева за «Локомотив»

Московский клуб подписал футболистов в этом году. 
14 августа 2023 18:04
автор: Глеб Шевяков

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался об игре нападающих «Локомотива» Владислава Сарвели и Сергея Пиняева.

«Вы посмотрите на бывших игроков «Крыльев Советов» Сарвели и Пиняева, которые теперь в «Локомотиве». Посмотрите, на кого они похожи сейчас. Просто нули! Я вам уже говорил как-то, что наши молодые футболисты психологически очень слабые. Поэтому нельзя поднимать их на высоту, когда они ещё ничего не сделали», – приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, Пиняев присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года, а Сарвели в июле нынешнего года. В текущем сезоне на счету Сергея шесть матчей, один гол и одна результативная передача. Владислав провёл в составе железнодорожников пять игр и отличился одним забитым мячом.

источник: «Евро-футбол.ру»
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