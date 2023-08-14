Отец Кузяева оценил дебют игрока за «Гавр» в чемпионате Франции

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева поделился мнением о дебюте сына в Лиге 1.

Отметим, в субботу, 13 августа, в матче 1-го тура тёмно-синие сыграли вничью с «Монпелье» (2:2). Россиянин провёл на поле 86 минут, но не отличился результативными действиями.

«Далер был одним из лидеров на поле, внес вклад в игру и выполнил большой объем работы. Для первого матча, да еще и в высшем дивизионе Франции, команда и сам Далер показали себя только с хорошей стороны. Ничья 2:2 — вполне нормальный результат для «Гавра» и Далера в рамках первого матча сезона», — приводит слова Кузяева-старшего Sport24.ru.

Напомним, Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле 2023 года после того, как истекло его трудовое соглашение с «Зенитом». Он провёл в составе сине-бело-голубых шесть лет и стал пятикратным чемпионом России. На его счету 46 матчей, два гола и семь ассистов за сборную России.