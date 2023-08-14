«Пари НН» - «Ахмат»: стали известны стартовые составы команд

«Пари НН» и «Ахмат» назвали стартовые составы на очный матч 4-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Александров, Масоэро, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Сулейманов.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Харин, Ильин, Конате.

Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород». Главный арбитр — Виталий Мешков (Дмитров).

В первых трёх турах нижегородский коллектив набрал всего одно очко и на текущий момент располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. На счету «Ахмата» одна победа и два поражения. Грозненский клуб идёт на 10-й строчке с тремя очками в активе.