«Алания» победила «Торпедо» в матче пятого тура Первой лиги

Футболисты владикавказской «Алании» победили московское «Торпедо» в матче пятого тура Первой лиги. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев поля.

У победителей отличились Николай Гиоргобиани (33-я минута) и Ислам Машуков (52).

«Алания» набрала 10 очков и занимает второе место. У «Торпедо» семь очков, автозаводцы находятся на 8-й строчке турнирной таблице.

В матче шестого тура 20 августа «Алания» сыграет на выезде с «Родиной», а 21 августа «Торпедо» примет «Нефтехимик».