«Барселона» рассчитывает арендовать Жоау Феликса у «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс может отправиться в «Барселону» на правах аренды. Об этом сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, переговоры по 23-летнему игроку ведутся с прошлого месяца. Сообщается, что сине-гранатовые могут арендовать португальского нападающего при условии, что каталонскую команду покинет футболист атакующей линии. Речь о полноценном трансфере не идёт.

Добавим, в январе 2023 года «Челси» арендовал Феликса у «Атлетико». В сезоне-2022/2023 за «пенсионеров» он отыграл 20 матчей и отличился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до конца июня 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.