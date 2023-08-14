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«Барселона» рассчитывает арендовать Жоау Феликса у «Атлетико»

Вторую часть прошлого сезона португалец провёл в «Челси».
14 августа 2023 18:43
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс может отправиться в «Барселону» на правах аренды. Об этом сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, переговоры по 23-летнему игроку ведутся с прошлого месяца. Сообщается, что сине-гранатовые могут арендовать португальского нападающего при условии, что каталонскую команду покинет футболист атакующей линии. Речь о полноценном трансфере не идёт.

Добавим, в январе 2023 года «Челси» арендовал Феликса у «Атлетико». В сезоне-2022/2023 за «пенсионеров» он отыграл 20 матчей и отличился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до конца июня 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.

источник: Sport.es
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