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18-летний футболист «Локомотива» рассказал о своих кумирах в мировом футболе 

Игрок является воспитанником московского клуба. 
14 августа 2023 18:57
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Локомотива» Вадим Раков признался, кого считает своими футбольными кумирами.

«Из российского футбола хотел бы выделить двух братьев — Антона и Лешу Миранчуков. Леха уехал заграницу, а Антоха остался — сейчас играю с ним в одной команде. А если брать мировой футбол — Неймар. У него безупречная техника и он просто топ- игрок. Еще бы отметил Джефферсона Фарфана. Он был очень быстрым и резким. На него тоже и равнялся», – приводит слова Ракова Sport24.ru.

Добавим, за свою карьеру в составе основной команды «Локомотива» Раков провёл 14 матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

источник: Sport24.ru
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