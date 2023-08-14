18-летний футболист «Локомотива» рассказал о своих кумирах в мировом футболе 

Форвард «Локомотива» Вадим Раков признался, кого считает своими футбольными кумирами.

«Из российского футбола хотел бы выделить двух братьев — Антона и Лешу Миранчуков. Леха уехал заграницу, а Антоха остался — сейчас играю с ним в одной команде. А если брать мировой футбол — Неймар. У него безупречная техника и он просто топ- игрок. Еще бы отметил Джефферсона Фарфана. Он был очень быстрым и резким. На него тоже и равнялся», – приводит слова Ракова Sport24.ru.

Добавим, за свою карьеру в составе основной команды «Локомотива» Раков провёл 14 матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.