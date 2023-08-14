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Хохлов прокомментировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Ранее Хохлов выступал в этом испанском клубе.
14 августа 2023 18:59
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Сочи», бывший полузащитник «Реал Сосьедад» Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский клуб.

«Реал Сосьедад» – очень хороший выбор. Команда финансово стабильна, показывает хороший футбол, участвует в еврокубках. Надеюсь, Арсен будет показывать хороший футбол. Отношение к нему будет хорошее. Но важно выучить испанский язык как можно быстрее, это поможет в адаптации. Язык – это основа для ее прохождения», - приводит слова Хохлова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что клуб еще не утвердил окончательно контракт с самим игроком. Также гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что не решен вопрос перевода денежных средств в Россию, но будет учитываться опыт перехода полузащитника Николо Моро в итальянскую «Болонью».

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается, что за трансфер футболиста бело-голубые получат 12-13 млн евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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