Защитник «Интера» Гозенс близок к переходу в «Унион»

Защитник «Интера» Робин Гозенс может перейти в ближайшее время в берлинский «Унион», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб договорился о трансфере 29-летнего игрока. В ближайшее время Гозенс пройдет медосмотр перед завершением сделки.

Берлинская команда укрепляется в преддверии предстоящего выступления в Лиге чемпионов. «Унион» завершил минувший сезон на четвертом месте.

Гозенс выступает за «Интер» с января прошлого года, провел за «нерадзурри» 58 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.