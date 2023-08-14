Стало известно, кто может заменить Мойсеса Кайседо в «Брайтоне»

Руководство «Брайтона» рассчитывает подписать полузащитника «Лилля» Карлоса Балебу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «чайки» рассматривают 19-летнего футболиста как замену хавбеку Мойсесу Кайседо, который присоединится к «Челси» в скором времени. Сообщается, что французская команда желает выручить за своего игрока 30 миллионов евро.

Добавим, Балеба перешёл в «Лилль» в январе прошлого года. В прошедшем сезоне за «догов» он принял участие в 21 матче и не отличился результативными действиями.