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Ветеран ЦСКА назвал Заболотного бестолковым

И это плюс.
14 августа 2023 19:22
автор: Максим Скороходов

Советский футболист, экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил нападающего красно-синих Антона Заболотного.

«Я разговаривал с Евгением Ленноровичем по поводу Заболотного, такие люди нужны в команде — бестолковые, не совсем техничные. Но он лезет во все дырки, он может подставить голову, ногу, что угодно — любую часть тела, чтобы выйти победителем. Он не боится единоборств», - приводит «Газета.ru» слова Заболотного.

32-летний нападающий является воспитанником ЦСКА, он вернулся в команду в июле 2021 года свободным агентом.

В текущем сезоне Заболотный забил два гола в шести матчах.

источник: «Газета.Ru»
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