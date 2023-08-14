Ветеран ЦСКА назвал Заболотного бестолковым

Советский футболист, экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил нападающего красно-синих Антона Заболотного.

«Я разговаривал с Евгением Ленноровичем по поводу Заболотного, такие люди нужны в команде — бестолковые, не совсем техничные. Но он лезет во все дырки, он может подставить голову, ногу, что угодно — любую часть тела, чтобы выйти победителем. Он не боится единоборств», - приводит «Газета.ru» слова Заболотного.

32-летний нападающий является воспитанником ЦСКА, он вернулся в команду в июле 2021 года свободным агентом.

В текущем сезоне Заболотный забил два гола в шести матчах.