Малком сделал дубль за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии

Бывший футболист «Зенита» Малком сделал дубль в матче между «Аль-Хилялем» и клубом «Абха». Бразилец отличился на 31-й минуте, отправив мяч в ворота соперников. Второй гол был забит на 55-й минуте. После удара Малкома вратарь не удержал мяч и тот закатился в ворота.

Малком уже забил четыре гола в четырех матчах за саудовскую команду.

Счет в матче 2:1 в пользу «Аль-Хиляля». В составе «Абха» на 33-й минуте отличился Сад Бгуир, который забил с подачи бывшего игрока «Краснодара» и «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.