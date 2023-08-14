Экс-игрок «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен перешёл в «Бешикташ»

«Бешикташ» объявил о заключении контракта с бывшим хавбеком «Ливерпуля» Алексом Окслейд-Чемберленом. Об этом сообщает пресс-служба чёрно-белых.

По информации источника, 29-летний футболист подписал соглашение с турецкой командой на три года и будет получать в новом клубе зарплату в размере двух с половиной миллионов евро за сезон.

Добавим, последним клубом Окслейд-Чемберлена был «Ливерпуль», который он покинул в статусе свободного агента этим летом. В сезоне-2022/2023 в составе мерсисайдцев он провёл 13 матчей и забил один гол.